مبادرة «شباب الخير» بقنا توفر منزلا لسيدة وأطفالها الـ4: جهزناه بكل المتطلبات

تمكن «شباب الخير» في أبوتشت، شمال محافظة قنا، من شراء قطعة أرض وبنائها بالخشب لصالح سيدة أرملة لديها 4 أطفال بقرية الرزقة، مساعدة منهم تجاهها ليكون لها ولأولادها مأوى يحميهم من «برد الشتاء» ولا سيما أن أكبر أبنائها عمره 6 سنوات فليس لها ما يعولها ويلبي احتياجاتهم.

شباب الخير في قنا

وقال يوسف شمندي، مسؤول مبادرة «شباب الخير»، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن الهدف منها مساعدة المحتاجين من الأرامل والمطلقات ومن يحتاج إلى مساعدة من أصحاب الأسر الأكثر احتياجاً.

وأضاف أن شباب الخير تلقوا رسالة لمساعدة سيدة من قرية الرزق في مركز أبو تشت، وهي تطلب مأوى بعدما توفي زوجها، إذ أكدت أنها تحتاج إلى بيت تعيش فيه مع أولادها الـ 4 أطفال إذ أن أكبرهم عمره 6 سنوات.

بناء المنزل وتجهيزه

وتابع على الفور تحركنا، وبحثنا عنها، وقمنا بشراء قطعة أرض منها جزء كبير تبرع، ثم جمعنا من أهل الخير مبالغ مالية وقمنا بشراء الأخشاب وقمنا تنصيبها بعمل غرفتين وحمام على الأرض وتسقيفها.

وكشف أنه غير ذلك قمنا بشراء غسالة وثلاجة وبوتاجاز وأدوات مطبخ لمنزلها، وقمنا بدعمها ومساعدتها حتى تأوى أبنائها.

ووجه «شمندي» الشكر لكل رجال الخير من الشباب وكبار العائلات التي دعمتنا في إراحة سيدة وأطفالها، داعيا جميع الشباب بالشروع في مثل هذه المبادرات، موضحا أن مبادرة "شباب الخير" قامت بمساعدة عشرات الأسر والفتيات الأيتام.