عبد الباسط حمودة يكشف عن يوم ميلاده الحقيقي: ليس الموجود في ويكيبيديا

حسم المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة يوم ميلاده، حيث كشف موقع «ويكيبيديا» عن أنه يوافق يوم 5 يناير، وليس اليوم 21 من شهر فبراير الجاري.

عبد الباسط حمودة يكشف يوم ميلاده الحقيقي

وقال عبد الباسط حمودة في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن عيد ميلاده الحقيقي هو يوم 21 من شهر فبراير، مشيراً إلى أنه سعيد بتهنئة الجمهور له مرتين في عام واحد.

حفلات عبدالباسط حمودة المقبلة

على الصعيد الفني يستعد عبد الباسط حمودة لتقديم حفل غنائي يوم الجمعة المقبلة، ويقدم فيه باقة من أغانيه الشهيرة، التي لاقت نجاحا خلال مشواره الفني؛ أبرزها: «ضيعنا، إديني قلبك، الجو هادي، أنا مش عارفني، أنت الكبير وغيرهم».

وتعتبر أغنية ضيعنا الأخيرة له والتي قدمها مع مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، ولاقت تفاعل كبير من الجمهور.

أسعار حفل عبد الباسط حمودة

ولمن يبحث عن أسعار التذاكر في حفله المقبل، تتفاوت أسعارها من بين أعلنت أسعار 150، 250، 300، 350، 400 جنيه.