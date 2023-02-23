تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الخاصة بمشروع تطوير شبكة الصرف في القاهرة

أعلنت أجهزة وزارة الداخلية، إجراء تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الخاصة بمشروع تطوير شبكة الصرف الصحي بالقاهرة.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع استكمال أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي بمنطقة المقطم وتحسين ورفع كفاءة بعض الشبكات بمناطق الهضبة العليا والوسطى.

أعمال حفر

وتنفذ أعمال الحفر بشوارع «محمد مقلد – ياسين راغب – عماد عبدالعزيز» بمناطق مدينة نصر، ما يستلزم الغلق الكلي لشارع محمد مقلد في الوصلة من شارع فؤاد بدران حتى شارع حلمى عبدالعاطي، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلا ونهارا ابتداء من يوم الجمعة الموافق 24/2/2023 ولمدة 9 أيام.

وتجرى بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

القادم من شارع فؤاد بدران اتجاه شارع محمد مقلد، يسلك يسارا شارع شريف سامي، ويمينا شارع حلمي عبدالعاطي اتجاه شارع محمد مقلد.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.