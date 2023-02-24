غلق مجزر دواجن وإخلاء موقع مخلفات فرز قمامة بمدينة نصر في القاهرة

شن حي شرق مدينة نصر بالقاهرة حملة لمتابعة تراخيص الأنشطة التجارية المختلفة ومتابعة شكاوى المواطنين أو التفاعل السريع معها، حيث اشتكى سكان شارع إبراهيم ناجى من وجود قطعة أرض يتم فيها فرز مخلفات بلاستيك ما يؤدي إلى وجود رائحة كريهة ومخلفات بالموقع، وتم التحرك على الفور من قبل أجهزة حي شرق مدينة نصر وتم إخلاء الأرض من المخلفات وتطهيرها حفاظا على الأرواح وإزالة أسباب الشكوى مع متابعة ما يستجد.

مواجهة مخالفات المحلات التجارية

كما أغلقت أجهزة حي شرق مدينة نصر، مجزر دواجن بشارع شوقي عبد ربه، مدينة الأمل حاليا- الهجانة سابقا- لإدارته دون ترخيص، وذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لإعلاء كلمة القانون وإعادة المظهر الحضاري والجمالي اللائق لشوارع الحي والتصدي لكل أنواع المخالفات ولاسيما مخالفات المحال التجارية وتنفيذ القانون.

إزالة مخالفة بناء

وفي ظل الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث يتضررون فيها من مخالفة بناء تمثلت في تحويل وحدة سكنية من سكني لتجارى، وتم العمل على إزالة أسباب الشكوى وإزالة السلم المخالف للرسومات الهندسية بالعقار بشارع احمد تيسير بأرض الجولف.

ومن ناحية أخرى، شن حي غرب مدينة نصر برئاسة اللواء محمد مدحت، رئيس الحي، حملة للقضاء على الفوضى والعشوائية والمحافظة على التنسيق الحضاري بالشوارع وتم إزالة الإشغالات وأعمال مخالفة بالحي السادس بمدينة نصر، وتم ايداع الأحراز بمخازن الحي مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.