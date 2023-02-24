سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

نشرت المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك سعر الدولار اليوم الجمعة، ضمن ما تنشره بشكل يومي عن أسعار العملات المختلفة.

تستعرض «الوطن»، سعر الدولار اليوم وفق آخر تداولات وردت قبل اليوم الجمعة بحسب المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، اليوم نحو 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

- داخل البنك المركزي سجل الدولار اليوم 30.56 جنيه للشراء، و30.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد اليوم نحو 30.58 جنيه لعمليات الشراء، و30.68 جنيه لعمليات لبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib اليوم نحو 30.58 جنيه لعمليات الشراء، و30.68 لعمليات البيع.