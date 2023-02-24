«الأرصاد» تعلن تحسن واستقرار الأحوال الجوية: الحراراة في معدلاتها

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد تحسنًا واستقرارًا في الأحوال الجوية على محافظات الجمهورية، وتعتبر درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنّ درجات الحرارة تتراوح ما بين 20 و21 درجة مئوية خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، مشيرةً إلى زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترة النهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نشعر بالأجواء المعتدلة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية للبلاد».

الشعور بالدفء

وأشارت، إلى أنّ التعرض للشمس في فترة الظهيرة يجعلنا نشعر بالدفء في المناطق الشمالية، أما بالنسبة إلى المناطق الجنوبية في شمال وجنوب الصعيد تكون أعلى في درجات الحرارة من القاهرة الكبرى، وتصل إلى 23 درجة على شمال الصعيد، و26 درجة في جنوب الصعيد.