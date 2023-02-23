«الأرصاد الجوية»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الأحد المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتبارا من الأحد المقبل بقيم تتراوح بين 2:5 درجة مئوية، لتكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير.

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

وأضاف بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يغلب عليه الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، ليسود طقس بارد صباحا، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد.

وأشار بيان الأرصاد، إلى أن الظاهرة المؤثرة الآن على معظم المناطق هي الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم على مدن والمحافظات، ما يلي:

- العاصمة الإدارية 20 - 09

- أكتوبر 21 - 08

- بنها 20 - 09

- دمنهور 20 - 11

- وادي النطرون 21 - 10

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 20 - 11

- الزقازيق 20 - 11

- شبين الكوم 21 - 10

- طنطا 20 - 10

- دمياط 19 - 11

- بورسعيد 18 - 10

- الإسماعيلية 20 - 08

- السويس 20 - 08

- العريش 19 - 09

- رفح 18 - 08

- رأس سدر21 - 06

- نخل 18 - 05

- كاترين 17 - 2

- الطور 21 - 11

- طابا 20 - 10

- شرم الشيخ 23 - 12

- الإسكندرية 19 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 18 - 10

- السلوم 19 - 08

- سيوة 21 - 04

- رأس غارب 23 - 12

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 23 - 12

- مرسى علم 24 - 12

- شلاتين 26 - 13

- حلايب 24 - 14

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 13

- الفيوم 20 - 06

- بني سويف 21 - 06

- المنيا 22 - 05

- أسيوط 22 - 06

- سوهاج 23 - 06

- قنا 24 - 07

- الأقصر 25 - 07

- أسوان 25 - 08

- الوادي الجديد 25 - 07

- أبو سمبل 26 - 07