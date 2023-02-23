«الأرصاد»: استمرار استقرار الأحوال الجوية.. وأمطار خفيفة على هذه المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في استقرار الأحوال الجوية وتحسن درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ، وبخاصة في فترة النهار على محافظات الجمهورية، ومن المتوقع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، لكنها لن تكون مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة الجوية.

امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، أنّ هناك امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، لكن الأجواء مستقرة بشكل كبير على أغلب المحافظات.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نشعر بالأجواء المعتدلة في فترة النهار على سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وأجواء مائلة للدفء على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، أجواء دافئة على محافظات جنوب الصعيد نهارا».

درجة الحرارة العظمى على القاهرة

وأشارت «غانم»، إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى، اليوم، الخميس، من المتوقع أن تكون 20 درجة مئوية خلال فترة النهار، وإذا كنا موجودين تحت أشعة الشمس، فإننا نشعر بالدفء والاستقرار، ولكن خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويكون ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر في فترة الصباح الباكر.