حبس المتهمين بسرقة 22 غطاء عمود كهربائي في القاهرة

قرر قاضي تجديد حبس المتهمين في قضية سرقة 22 غطاء عمود كهربائي بالقاهرة 15 يوما على ذمة التحقيق، وطالبت رجال الشرطة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل هذه الواقعة، ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق في القاهرة، بسرقة أغطية عمود إنارة بالشروق، وباجراء التحريات تبين أنهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة قاموا بسرقة الأغطية وفروا باستقلالهم سيارة ملك أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدف المتهمون وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

يقول المحامي حسن شومان، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف الخبير القانوني، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية.