تجديد حبس المتهمين بسرقة قطع غيار سيارات في القاهرة 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس لصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة كمية من قطع غيار السيارات من داخل أحد المخازن.

كانت النيابة قررت حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

استقلالهما دراجة نارية «تروسيكل»

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات ضبطت شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر حال استقلالهما دراجة نارية «تروسيكل» مُحملاً عليهـا كمية من قطع غيار السيارات، واعترفا بسرقتها من داخل مخزن قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

عقوبة السرقة

يقول المحامي أحمد حسن والخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إن المادة 318 فإنه يعاقب بالسجن لمدة عامين كل من يرتكب واقعة السرقة إذا لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.