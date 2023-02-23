تجديد حبس المتهمين بالاتجار في مخدر الحشيش بالقاهرة 15 يوما

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بعين شمس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإرسال المضبوطات للمعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة عين شمس مكاناً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وتمكنت الاجهزة الامنية من ضبطهم حال وجودهما بمسكنهما، وعُثر بحوزتهما على كمية من جوهر مخدر الحشيش، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض.

الموقف القانوني

من جانبه، محمود عبدالله المحامي إن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، وهي السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

وأشار إلى أن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبسلمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي