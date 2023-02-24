تقرير رسمي يكشف المناطق التي تخدمها محطات القطار الكهربائي الخفيف

كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة النقل والمواصلات، عن المناطق التي تخدمها محطات القطار الكهربائي الخفيف، موضحاً أن أبرز هذه المناطق والمحطات هي محطة عدلي منصور التي تتكامل مع مجمع نقل ضخم وموقف أوتوبيسات إقليمي ويتكامل مع الطريق الدائري ومحطة العبور تخدم مدينة العبور شمال طريق الاسماعيلية وجامعة مصر الدولية ومنطقة الهايكستب جنوب طريق الإسماعيلية، ومحطة المستقبل تخدم جمعية عرابي شمال طريق الاسماعيلية مدينة المستقبل جنوب طريق الإسماعيلية.

محطات القطار الكهربائي

أيضاً ضمن المناطق التي تخدمها محطات القطار الكهربائي الخفيف محطة الشروق ومحطة هليوبوليس التي تخدم مدينة العبور الجديدة ومنطقة القادسية شمال طريق الإسماعيلية ومدينة الشروق بمداخلها الثلاثة والمجمع الطبي العالمي والتجمعات السكنية الجديدة جنوب طريق الإسماعيلية ومحطة بدر تخدم مدينة بدر وكل التجمعات السكنية الجديدة على محور جنيفا، ومحطة الروبيكي تخدم المجمعات الصناعية الضخمة مثل مدينة الجلود وتخدم محطة حدائق العاصمة مدينة حدائق العاصمة والتجمعات العمرانية المستقبلية.

وتخدم محطة مطار العاصمة مطار العاصمة والتجمعات العمرانية في الامتدادات المستقبلية ومحطة مدينة الفنون والثقافة تخدم أكثر المناطق كثافة في العاصمة الإدارية الجديدة بما فيها من حي المال والأعمال ومدينة الفنون كما سيتكامل مع مونوريل شرق القاهرة في محطة الفنون والثقافة فيؤمن الربط بين المجتمعات العمرانية على طريق الاسماعيلية مع المحور التسعين بالتجمع الخامس ووصولا إلى مدينة نصر.

المحطات الفرعية

أما محطات الفرعة الشمالية، فهي محطة المنطقة الصناعية تخدم المنطقة الصناعية الأولى بمدينة العاشر من رمضان بالإضافة إلى التجمعات السكنية بالمنطقة وتخدم محطة العبور الجديدة مدينة العبور الجديدة الواقعة غرب الطريق الدائري الإقليمي بخلاف إمكانية تبادل خدمة النقل مع المحاور الآلية الرئيسية مثل الطريق الدائري والدائري الإقليمي وطريق مصر الإسماعيلية وطريق بلبيس حيث توجد محطات على هذه المحاور تحتوي على اماكن انتظار ضخمة لتوفير خدمة «Park & Ride» مثل محطة عدلي منصور ومطار العاصمة وبدر.

500 ألف راكب

وأكد التقرير، أن جميع المدن التي يمر بها أو بجوارها القطار الكهربائي الخفيف مدن جديدة جاري إشغالها بصورة كبيرة ومتنامية وسوف ترتفع إعداد الركاب بصورة كبيرة بالتزامن مع استكمال عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة حيث أنه مخطط الانتقال للعاصمة بداية من مارس 2023 ومن المخطط أن ينقل القطار يوميا حوالي 500 ألف راكب ثم مليون راكب بعد تنفيذ القطار بجميع مراحله.