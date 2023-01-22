عصام كاريكا عن تعاونه مع راغب علامة: سنعيد نجاحاتنا من جديد

كشف الفنان عصام كاريكا عن تعاونه من جديد مع الفنان راغب علامة في أغنية جديدة ستكون مفاجأة وقت طرحها، حيث لم يحدد بعد الموعد النهائي لظهورها.

عصام كاريكا: نجاحاتي مع راغب علامة لا تنسى

قال كاريكا، في تصريحات لـ«الوطن»: «بعد غياب أكثر من 10 سنوات سأعود للتعاون مع راغب علامة، من خلال أغنية رائعة ربما ستكون دويتو يجمعه بفنانة كبيرة ولكن ليس لدي التصريح عن تفاصيلها بشكل كامل الآن».

وأكد كاريكا أن الأغنية ستعيد نجاحاتهم الماضية: «قدمت مع راغب عددا كبيرا من الأغنيات الناجحة في تسعينيات القرن الماضي منها لو دارت الأيام، واللى افتكرتوا، وأعتقد أن هذه الأغنية ستعيد النجاحات بينا من جديد».

يذكر أن الفنان راغب علامة كان قد نعى صديقه الشاعر ناصر الجيل من خلال منشور نشره عبر تويتر قال فيه «بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات، استفقت اليوم عبر خبر حزين جداً، رحيل شاعر الرومانسية الشاعر الصديق ناصر الجيل، رحل إثر تعرضه لسكتة قلبية لاحول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ستبقى كلماتك الرومانسية حية في قلوب الناس إلى جنة الخلد يا صديقي».