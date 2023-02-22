وظائف شاغرة لذوي الهمم بشركة كبرى.. راتب مجزي وتأمين اجتماعي

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا من الوظائف الشاغرة لذوي الهمم، بشركة كبري في مجال الخدمات، حرصاً على توفير فرص عمل لذوي القدرات الخاصة ودمجهم بالمجتمع من خلال توفير مختلف البرامج التدريبية لهم التي تساعد على تنمية مهاراتهم، وذلك في إطار مبادرة «توظيف مصر» المقدمة من خلال وزاره الشباب والرياضه متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الاداره العامه للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر للتنمية».

مجالات الوظائف الشاغرة لذوي الهمم

أضافت وزارة الشباب والرياضة، أن مجالات الوظائف الشاغرة لذوي الهمم، تأتي في إطار طلب شركة كبرى في مجال الخدمات للتعيين من ذوي الهمم القادرين على العمل:

1- محاسب «خبرة من 0 إلى 2 سنة».

2- موظف موارد بشرية HRIS «خبرة من 2 الى 3 سنوات».

3- أخصائي مشتريات «خبرة أكثر من سنة».

شروط الوظائف الشاغرة لذوي الهمم بوزارة الشباب والرياضة

أوضحت الشباب والرياضة، أن شروط الوظائف الشاغرة لذوي الهمم كالآتي:

- مؤهل عال في تخصص المحاسبة أو إدارة الإعمال.

- خبرة في نفس الوظيفة.

- جيد في اللغة الإنجليزية.

مميزات الوظائف الشاغرة لذوي الهمم

أعلنت الشباب والرياضة، أن مميزات وحقوق الوظائف الشاغرة لذوي الهمم تكون كالآتي:

- راتب مجزي.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات.

- يومين إجازة في الأسبوع.

- تأمين طبي عائلي واجتماعي.

كيفية الالتحاق بالوظائف الشاغرة لذوي الهمم

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه يمكن الالتحاق بالوظائف الشاغرة لذوي الهمم، بشركة كبرى بمجال الخدمات، من خلال التوجه إلى ملء الاستمارة التالية من هنـــــا، من خلال كتابة البيانات المطلوبة والتي تشمل «الاسم ثلاثي، ورقم الهاتف المحمول، والسن أو العمر، والمنطقة السكنية وتكون بالتفصيل، ويتبعها المحافظة، والمؤهل الدراسي، والموقف من التجنيد، واختيار الوظيفة المطلوب التقدم إليها، والإجابة على سؤال (هل لديك خبرة في نفس الوظيفة)، وذكر الخبرات السابقة، وتحديد النوع، والتدريب السابق إن وجد وذكر نوعه» والضغط على زر «ارسال».