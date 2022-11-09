«ناتو»: عقد قمة الحلف القادمة في ليتوانيا يوليو المقبل

أعلن حلف شمال الأطلسي «ناتو»، أن قمته القادمة ستُعقد في مدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، خلال 11 و12 يوليو 2023، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية، في نبأ عاجل.

وقال أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرج في بيان: «نواجه أعقد بيئة أمنية لا يمكن التنبؤ بها منذ الحرب الباردة، سيكون الاجتماع في فيلنيوس فرصة لرؤساء دول وحكومات الحلفاء للاتفاق على مزيد من الخطوات لتعزيز ردعنا ودفاعنا ومراجعة الزيادات الكبيرة في الإنفاق الدفاعي، وكذلك لمواصلة دعمنا لأوكرانيا.

أمين عام الناتو: الاجتماع فرص لمواصلة دعم أوكرانيا

وأضاف، «في عصر المنافسة الاستراتيجية المتزايدة، لا تزال الرابطة عبر الأطلسي بين أوروبا وأمريكا الشمالية في الناتو ضرورية لأمن مواطنينا البالغ عددهم مليار مواطن».