«عروس البحر» تداعب السياح تحت الماء بشواطئ مرسى علم.. يصل عمرها إلى 70 عاما

ظهور جديد لحيوان «الدوجونج» المعروفة بعروس البحر، تحت ماء شواطئ مرسى علم جنوب البحر الأحمر، إذ ظهرت وهي تداعب السائحين تحت الماء، وحرص السائحون على السباحة معها والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة بمرسى علم.

عروسة البحر مهددة بالانقراض

وقال الدكتور محمود معاطي، أستاذ أحياء بمعهد علوم البحار بالبحر الأحمر، إن عروسة البحر هي حيوان الدوجونج، ومن الكائنات النادرة والمهددة بخطر الانقراض المحبوبة لدى السياح، وتعتبر عامل جذب سياحي لشواطئ مرسى علم، ويتسارع السياح لمداعبتها والسباحة بجانبها والتقاط الصور التذكارية معها.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الجمعة، أن عروس البحر من الثدييات وتشبه الإنسان في الهيكل العظمي وتلد وترضع صغارها وتتميز بجسد أسطواني دون زعنفة ظهرية، بالإضافة إلى جمجمة وأسنان وبشرة سميكة ناعمة، ويصل عمرها في بعض الأحيان إلى 70 عاما.

مرسى علم من أهم مناطق تواجد عروس البحر

ومن جانبه كشف الدكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، أن حيوان الدوجونج أو عروس البحر من الكائنات البحرية النادرة والمهددة بخطر الانقراض والمحظور صيدها، وتصعد إلى السطح في أوقات غير منتظمة لتتنفس مرة كل 3-5 دقائق، وتتغدى على الأعشاب البحرية.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تسجيل 31 عروسة بحر في نطاق شواطئ جنوب محافظة البحر الأحمر في مناطق مرسى أبو دباب ومرسى شونة ومبارك ووادي الجمال ومرسى عجلة.