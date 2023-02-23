«الحياة الآن».. مباشر: 5 مليارات جنيه تكلفة مشروعات حياة كريمة في نصر النوبة

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا بعنوان: «استمرار العمل في توسعات محطة معالجة الصرف الصحي في بلانة ضمن مبادرة حياة كريمة في مركز نصر النوبة».

شكر للرئيس السيسي

وقال المهندس محمد جلال، نائب رئيس مركز ومدينة نصر النوبة: «في البداية، أتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه أدرج مركز نصر النوبة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المرحلة الأولى».

وأضاف أنّ مركز نصر النوبة يضم 9 وحدات قروية بـ48 قرية: «المشروعات المدرجة في نصر النوبة على قائمة مبادرة حياة كريمة تقدر بنحو 231 مشروع في جميع المرافق، سواء مرافق البنية التحية أو مباني مشروعات، بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه».

مشروعات في كل المجالات

وتابع: «لدينا مشروعات في كل المجالات، مثل الصحة بواقع 18 وحدة صحية، تأمين صحي شامل، ومراكز الشباب بواقع 47 مركز شباب ما بين إنشاء وتجديد، و27 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية، و9 مجمعات خدمية و9 مجمعات زراعية و6 نقاط إسعاف كاملة».