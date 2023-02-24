مشروعات حياة كريمة تزين قرية العركي في قنا «صور»

تزين مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قرى مركز فرشوط، شمال محافظة، ومن بينها قرية العركي، لتقديم خدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات بأسلوب حضاري، وذلك بعد سنوات من المعاناة في الريف.

وتنشر «الوطن»، تفاصيل مشروعات «حياة كريمة» بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط والتي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية وآخرها منذ أيام.

مجمع خدمات المواطنين بالعركي، يتكون من 3 طوابق، ومقام على مساحة 460 م2 ويحتوي على «مركز تكنولوجي – سجل مدني – شهر عقاري – بريد – وحدة محلية».

- وحدة تضامن اجتماعى نجع غانم ومكونة من طابقين وتحتوي على مكتب تأهيل - حضانة - وحدة اجتماعية - ورش تدريب مهني حرفي ومشورة اقتصادية - وحدة تدخل مبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

-مدرسة الشهيد فتحي سليم أبو زيد للتعليم الاساسي بقرية العركي، إجمالي عدد الفصول إلى 22 فصل بتكلفة إجمالية 4 ملايبن و930 ألف جنيه.

- مكتب بريد العركي المطور، بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة التكنولوجية، لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين بقرية العركي.

- نقطة إسعاف العركي، والتي تتكون من مبنى من طابق واحد ولها سكن للطاقم الطبي - غرفة مولد - غرفة تحكم - جراجين لسيارات الإسعاف.

- مركز طبي العركي، ويتكون من 3 طوابق ويحتوي على ،عيادة طب أسرة - عيادة أسنان -عيادة إسعاف أولية - صيدلية - معمل دم وطفيليات - تثقيف صحي -سكن للطاقم الطبي.

- مركز تأهيل العركي، والذي يتكون من طابقين ويحتوي على مكتب تأهيل - حضانة - صالة ألعاب رياضية - غرفة علاج طبيعي للكبار - دعم أسري - تخاطب.