مراكز تدريب مجانية للشباب للتأهيل لسوق العمل.. تعرف على العناوين

تقدم وزارة القوى العاملة، دورات تدريبية للشباب والخريجين على الحرف المختلفة مثل الخياطة والسباكة وصيانة الأجهزة وأجهزة الحاسب الآلي وإلكترونيات صيانة الموبايل، وميكانيكا السيارات وغيرها، في إطار تأهيل الشباب لسوق العمل.

وتتيح وزارة القوى العاملة، 38 مركزا ثابتا لتدريب الشباب من الجنسين على الأعمال الحرفية والمهن التي يتطلبها سوق العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة.

دورات تدريبية مجانية للشباب من وزارة القوى العاملة

وفيما يلي نعرض عناوين مراكز التدريب المهنى الثابتة بالمحافظات وفقا لما ذكرته وزارة القوى العاملة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:

- محافظة القاهرة: مركز التدريب المهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة وعنوانه: 9 شارع مهمشة - الشرابية – القاهرة.

- محافظة الجيزة: مركز تدريب منشأة البكاري، ويقع في شارع الجسر ـ منشأة البكاري، الهرم.

- مركز تدريب بولاق الدكرور: وعنوانه شارع ال عامر متفرع من شارع همفرس.

- محافظة الإسكندرية: مركز التدريب المهني «شرق»، وعنوانه 45 شارع بولكلى - المصحة بجوار مستشفى رعاية الطفل، بالإضافة إلى مركز «محرم بك»، وعنوانه 100 شارع محسن باشا ـ محرم بك.

- محافظة بورسعيد: التدريب بمبنى مديرية القوى العاملة ببورسعيد، ويقع عند بنك الإسكان خلف حضانة الفيروز وبجوار مدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية بنين.

- محافظة الدقهلية: مركز تدريب السنبلاوين وعنوانه مدينة السنبلاوين - شارع عزبة صقر ـ أمام ورش مجلس المدينة، مركز تدريب ميت غمر، وعنوانه ميت غمر - ويقع في شارع الحرية ـ بجوار المرور.

- محافظة الشرقية: مركز تدريب مهني الصيادين، ويقع في 3 شارع الكمال ـ الزقازيق.

- محافظة الغربية: مركز التدريب المهني «محلة مرحوم»، وعنوانه محلة مرحوم خلف شركة الغازات البترولية.

- محافظة المنوفية: مركز تدريب مهني أشمون، وعنوانه 26 شارع الروضة متفرع من شارع سعد زغلول بجوار مدرسة أشمون الثانوية بنات.

- محافظة الإسماعيلية: مركز تدريب مهني المستقبل، ويقع في مدينة المستقبل عمارات مبارك بجوار المعهد الديني في الإسماعيلية.

- محافظة المنيا: مركز تدريب مهني المنيا، وعنوانه المنطقة الصناعية – المحطة.

- محافظة أسيوط: مركز تدريب أسيوط، وعنوانه بنى غالب، قسم الواحات الخارجة.

- محافظة سوهاج: مركز تدريب مهني سوهاج، ويقع في شارع ترعة باجا بجوار مدرسة النور للمكفوفين بحري فرن الفرسان، ومركز تدريب آخر في مدينة طهطا ويقع في شارع السوق البراني.

- محافظة أسوان: مركز تدريب المحمودية، وعنوانه منطقة المحمودية - عمارات المهندسين.