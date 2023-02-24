باحثون يحذرون من «غفوة المنبه».. تصعب الاستيقاظ وتسبب صدمة للجسم

النوم في الصباح يعد أمرًا مفضلاً بالنسبة للكثيرون، لا سيما من يضطرون للاستيقاظ مبكرا للذهاب إلى العمل أو المدارس والجامعات، وهو ما يدفعهم إلى ظبط المنبه وتفعيل «الغفوة» لوقت محدد لتأجيل استيقاظهم.

وحذر باحثون من جامعة نوتردام الأمريكية بولاية إنديانا، من تلك العادة لما تمثله من خطر على صحة من يعتادها، حسبما نقلت وكالة «سبوتنك» الروسية عن مجلة «فوكاس» الإيطالية، موضحة أن تأجيل موعد الاستيقاظ عن طريق الغفوة ليست ممارسة صحية على الإطلاق لأجسادنا فغفوة المنبه تجعل الاستيقاظ أصعب وتسبب صدمة أكبر للجسم.

الدراسة أجريت على 450 شخصًا يعملون في وظائف بدوام كامل

أجرى الباحثون الدراسة على 450 شخصًا بالغًا يعملون في وظائف بدوام كامل للتحقق من مدة نومهم ومعدل ضربات القلب بمساعدة الأجهزة القابلة للارتداء، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الأشخاص الذين استخدموا غفوة المنبه عانوا من اضطرابات النوم بدرجة أكبر من الذين استيقظوا بشكل طبيعي مع أول مرة رن فيها المنبه.

نتائج الدراسة أكدت أيضًا الأشخاص القادرون على النهوض في نفس الموعد بشكل طبيعي دون استخدام أجهزة التنبيه، ناموا لفترة أطول واستهلكوا كمية أقل من الكافيين في ساعات النهار.

تتسبب الغفوة كذلك في شعور دائم بالتعب لأن تأجيل الاستيقاظ عدة مرات يقطع الدورات الطبيعية للنوم، مسببًا «قصور النوم»، إحساس التخدير والخمول الذي نشعر به في الصباح بعد الاستيقاظ والذي يمكن أن يستمر طوال اليوم، مما يضر قدراتنا الإدراكية وتجعلنا نشعر بالإرهاق المزمن.

عدد ساعات النوم التي يحتاجها جسم الإنسان

وفيما يتعلق بعدد ساعات النوم التي يحتاجها جسم الإنسان، قال الدكتور مجدي بدران، استشاري التغذية، وعضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، إنّ جسم الإنسان يحتاج ما بين 6 و8 ساعات نوم للبالغين، و10و12 ساعة نوم بالنسبة للأطفال، موضحًا أنه للحصول على نوم كاف يفضل اتباع الخطوات التالية:

- يفضل النوم ليلا في ضوء خافت أو مظلم، وارتداء ملابس مناسبة لتدفئة الجسم في البرودة.

- أن يكون المكان هادئا وخاليا من الضوضاء.

- الهاتف بعيدا عن الغرفة، حتى يتخلص المخ من التفكير ويستطيع الخلود إلى النوم بسهولة.