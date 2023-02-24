أول تعليق من «التموين» على استيراد الدواجن البرازيلية: خلق توازنا في السوق

أكد مصدر مسؤول بمديرية التموين في الجيزة، طرح كميات من الدواجن المجمدة البرازيلي بمعارض «أهلا رمضان»، المنتشرة في جميع أحياء ومدن المحافظة بسعر 65 جنيها للكيلو، تنفيذا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة.

الدواجن البرازيلي المجمدة

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن الدواجن البرازيلي المجمدة يتم فحصها من كافة الجهات المعنية وكذلك الطب البيطري للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية قبل أن تدخل البلاد مثلما يحدث مع كافة السلع الغذائية المستوردة لافتا إلى الإقبال الكبير من رواد معارض اهلا رمضان علي شرائها بشكل مستمر.

الدواجن المجمدة البرازيلية أحدثت توازن

وقال المصدر إنه منذ طرح الدواجن المجمدة البرازيلية أحدثت توازن في الأسواق ضمن خطة الوزارة لتخفيف العبء على المواطن وحصوله على سلع بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى لافتا إلى أن الدواجن المجمدة البرازيلية تباع في الأسواق الأخرى بسعر يقرب من 80 و85 جنيها للكيلو.

توفير احتياجات المواطنين بأسعار أقل من السوق

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق الدوري مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالجيزة وسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر لزيادة الكميات المعروضة من السلع والمنتجات بمعارض أهلاً رمضان بنطاق المحافظة نظراً للإقبال الكبير من قبل المواطنين على المعارض والمنافذ السلعية لما حققته تلك المعارض من توفير احتياجات المواطنين بأسعار أقل من السوق ضمن خطة الدولة لتغطية احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات الإستراتيجية بأسعار مخفضة.

التزام العارضين بالمواصفات والأسعار المحددة للسلع والمنتجات

وأكد محافظ الجيزة على تكثيف جهود الرقابة من قبل مديريتي الطب البيطري والتموين والتجارة الداخلية والمرور الدوري على مختلف المعارض التي تم إقامتها للتأكد من جودة المعروضات المطروحة للمواطنين والتزام العارضين بالمواصفات والأسعار المحددة للسلع والمنتجات.