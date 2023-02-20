«التموين»: معارض «أهلا رمضان» تغطي القرى والنجوع لأول مرة

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ معارض أهلًا رمضان التي تم إطلاقها مبكرًا منذ بداية العام الحالي، مستمرة إلى نهاية شهر رمضان وما بعده، لأن هناك توجيهات من القيادة السياسية برفع الأعباء عن المواطن المصري، والتصدي للاحتكار والمغالاة في الأسعار، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود للتصدي للأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.

إقامة 341 معرض أهلا رمضان في المحافظات

وأضاف «خليل» في مداخلة هاتفية على فضائية النيل للأخبار، أنّ جميع السلع متوفرة، مؤكدًا أنّ 341 معرضًا لـ «أهلًا رمضان» تغطي محافظات الجمهورية كافة، إضافة لتغطية النجوع والقرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنّ المعارض قديمًا كانت تقتصر على المدن، أما الآن فأنها تغطي القرى والنجوع، إذ إنّ محافظة المنوفية بمفردها بها 71 معرضًا لـ «أهلًا رمضان»، و50 معرضًا بمحافظة الشرقية، وبعض المحافظات بها 30 معرضًا، مؤكدًا أن أعداد المعارض بالمحافظات غير مسبوق.

المورو على المخازن لضمان توافر السلع

وأشار «خليل» إلى أنّ السيارات المتنقلة والقوافل توصل الممنتجات الغذائية للمناطق الأكثر إحتياجًا، والأكثر سكانًا، إضافة إلى الشوادر بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى جهود وزارة التموين في الرقابة والمرور على المخازن لضمان توافر السلع الغذائية.