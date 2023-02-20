«الأرصاد» تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة: منخفض جوي من الصحراء الشرقية

أعلنت الأرصاد الجوية، وجود ارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع الجاري، نظرًا لتعرض البلاد لمنخفض جوي قادم من الصحراء الشرقية للبلاد يعمل على وجود ارتفاع في الحرارة.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية فى بيان، أن الطقس اليوم سيكون باردا صباحا، في حين يصبح مائلا للدفء خلال ساعات النهار بدءًا من السواحل الشمالية للبلاد ومرورا بالقاهرة الكبرى وحتى منطقة مصر الوسطى ومحافظات شمال البلاد، في حين يسود طقس مائل للحرارة على محافظات جنوب البلاد، وبعد غياب الشمس يسود طقس بارد على جميع أنحاء الجمهورية.

شبورة مائية على الطرق

كما حذرت الأرصاد الجوية السائقين على الطرق، وجود شبورة مائية كثيفة، في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـــاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري والمؤدية إلى السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الأثنين على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 21 - 10

- العاصمة الإدارية 20 - 09

- أكتوبر 21 - 08

- بنها 21 - 09

- دمنهور 20 - 11

- وادي النطرون 20 - 10

- كفر الشيخ 21 - 11

- المنصورة 20 - 11

- الزقازيق 21 - 11

- شبين الكوم 20 - 10

- طنطا 20 - 10

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 18 - 10

- الإسماعيلية 21 - 08

- السويس 21 - 08

- العريش 19 - 09

- رفح 19 - 08

- رأس سدر 21 - 06

- نخل 20 - 05

- كاترين 19 - 2

- الطور 22 - 11

- طابا 23 - 10

- شرم الشيخ 25 - 12

- الإسكندرية 18 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 17 - 10

- السلوم 17 - 08

- سيوة 18 - 04

- رأس غارب 23 - 12

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 12

- مرسى علم 24 - 12

- شلاتين 27 - 13

- حلايب 24 - 14

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 13

- الفيوم 21 - 06

- بني سويف 21 - 06

- المنيا 21 - 05

- أسيوط 22 - 06

- سوهاج 23 - 06

- قنا 26 - 07

- الأقصر 27 - 07

- أسوان 28 - 08

- الوادي الجديد 24 - 07

أبو سمبل 27 07