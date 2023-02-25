درجات الحرارة اليوم السبت.. الصغرى في القاهرة 12 مئوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم، إذ يسود طقس بارد صباحا، مائل للدفء نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون طقس اليوم بارد ليلًا على معظم الأنحاء، بينما تكون شديدة البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في مناطق من وسط سيناء.

ويستمر تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم السبت على مدن والمحافظات، كما يلي:

القاهرة 21- 12

- العاصمة الإدارية 21 - 12

- أكتوبر 21 - 11

- بنها 21 - 12

- دمنهور 20 - 12

- وادي النطرون 21 - 11

- كفر الشيخ 20 - 13

- المنصورة 20 - 12

- الزقازيق 21 - 12

- شبين الكوم 21 - 13

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20- 11

- بورسعيد 19 - 12

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 21 - 11

- العريش 20 - 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر23 - 10

- نخل 20 - 04

- كاترين 18 - 03

- الطور 22 - 10

- طابا 20 - 13

- شرم الشيخ 24 - 17

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 13

- مطروح 20 - 13

- السلوم 17 - 08

- سيوة 23 - 08

- رأس غارب 23 - 13

- الغردقة 23 - 13

- سفاجا 23 - 13

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 25 - 16

- حلايب 23 - 17

- أبو رماد 24 - 15

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 22 - 09

- بني سويف 22 - 09

- المنيا 22 - 07

- أسيوط 23 - 07

- سوهاج 23 - 08

- قنا 26 - 09

- الأقصر 25 - 10

- أسوان 26 - 11

- الوادي الجديد 25 - 08

- أبو سمبل 26 - 10