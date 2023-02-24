شعبة الأسماك: انتعاشة في المبيعات بسبب استقرار الأسعار

طمأنت شعبة الأسماك بالغرف التجارية، المواطنين باستقرار أسعار الأسماك خلال الفترة الحالية، ما جعل هناك حجم طلب متزايد، حيث تعتبر الأسماك والمأكولات البحرية من الأطعمة المفضلة لدى العديد من الشعب المصري بسبب طعمها المميز والطري، كما أن له العديد من الفوائد.

وقال فوزي السيد، عضو شعبة الأسماك بدمياط، إن أسعار الأسماك والمأكولات البحرية تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، كما أن هناك حجم طلب جيد على الأسماك في ظل استقرار أسعارها، كما أن الأسماك تعد من المأكولات المفضلة لدى غالبية المواطنين.

تزايد أحجام الطلبات بشكل كبير خلال الفترة الحالية

وأوضح السيد في تصريحات اليوم، لـ«الوطن»، أن هناك انتعاشة تشهدها مبيعات الأسماك خلال الفترة الحالية بسبب أسعارها الجيدة مقارنة بغيرها من اللحوم الأخرى، حيث تزايدت أحجام الطلبات بشكل كبير خلال الفترة الحالية، ويتراوح سعر سمك البلطي ما بين 40 إلى 60 جنيها للكيلو حسب الحجم، ويتراوح سعر سمك البوري ما بين 70 إلى 95 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 60 إلى 100 جنيه ، وكيلو الجمبري الصغير ما بين 65 إلى 150 جنيها، لافتا إلى أنه لا يمكن التوقع بما سيحدث بالنسبة لأسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال الفترة المقبلة.

استقرار معظم الأنواع

وتشهد أسعار السمك في سوق العبور استقرارا في معظم الأنواع، حيث يتراوح سعر كيلو البلطي ما بين 45 إلى 56 جنيها حسب الحجم، ويتراوح سعر كيلو البوري ما بين 60 إلى 80 جنيها حسب الحجم، وبلغ سعر كيلو المكرونة السويسي 102 جنيه، وتتراوح أسعار كيلو الجمبري الجامبو ما بين 370 إلى 470 جنيها.