أسعار الأسماك في مصر اليوم.. البلطي يبدأ من 20 جنيها

كشف الموقع الرسمي لسوق العبور، أسعار السمك في مصر اليوم، بأنواعه المختلفة منها البلطي والبرانيس والقرش والحدادي والكابوريا والجمبري، إذ ترواح سعر البلطي بمختلف أنواعه بين 20 جنيهًا و54 جنيهًا.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الأسماك في مصر اليوم، استمرارًا للخدمات الإخبارية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وجاءت أسعار السمك في مصر اليوم، وفقًا لموقع سوق العبور كما يلي:

- تراوح سعر المكرونة السويسي بين 62 و102 جنيه.

- تراوح سعر المكرونة المجمدة بين 30 و40 جنيهًا.

- تراوح سعر سمك القرش من 30 إلى 50 جنيهًا.

- تراوح سعر سمك الحدادي بين 10 و20 جنيهًا.

- تراوح سعر الكابوريا من 22 إلى 82 جنيهًا.

- تراوح سعر البرانيس الإسكندراني من 62 إلى 102 جنيه.

- تراوح سعر سمك موسى من 160 إلى 270 جنيهًا.

- تراوح سعر سبيط كاليماري سابيا من 110 إلى 210 جنيهات.

تراوح سعر الجمبري الجامبو بين 370 و470 جنيهًا.

- تراوح سعر الجمبري 1 بين 260 و360 جنيهًا.

- تراوح سعر الجمبري 2 بين 170 و250 جنيهًا.

- تراوح سعر البوري 1 بين 68 و80 جنيهًا.

- تراوح سعر البوري 2 بين 40 و60 جنيهًا.

- تراوح سعر السردين بين 32 و62 جنيهًا.

- تراوح سعر المرجان 1 بين 44 و60 جنيهًا.

- تراوح سعر المرجان 2 بسعر بين 32 و42 جنيهًا.

- تراوح سعر البربون المجمد بين 25 و35 جنيهًا.

- تراوح سعر البربون 1 بين 54 و70 جنيهًا.

- تراوح سعر البربون 2 بين 40 و52 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي اليوم

- تراوح سعر البلطي الأسواني بين 20 و45 جنيهًا.

- تراوح سعر البلطي 1 بين 54 و56 جنيهًا.

- تراوح سعر البلطي 2 بين 51 و53 جنيهًا.

- تراوح سعر السردين بين 32 و62 جنيهًا.

- تراوح سعر فلية البلطي بين 30 و170 جنيهًا.

- تراوح سعر قشر البياض بين 80 و100 جنيه.

- تراوح سعر البياض الأملس البلدي 1 بين 60 و100 جنيه.

- تراوح سعر البياض الأملس الخليجي 2 بين 30 و50 جنيهًا.