الغرف التجارية: استيراد الدواجن أحد إجراءات الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن والأسماك بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة، إن استيراد الدواجن المجمدة، جاء كتحرك من جانب الدولة، في توقيت مهم ومناسب لضبط الأسعار وإحداث توازن في الأسواق، موضحا أن الاستيراد لن يؤثر مطلقاً على الصناعة المحلية، وأن الهدف من الاستيراد هو سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

كمية الدواجن المستوردة تكفي لمدة شهر

وتابع «السيد» في تصريحات لـ «الوطن»، بأن كمية الدواجن التي جرى استيرادها تكفي الاستهلاك المحلي لمدة شهر، وبنهاية شهر مارس سيزداد المعروض وستنخفض الأسعار، ولكن نحتاج للقليل من الصبر حتى تتعافى صناعة الدواجن في مصر، وزيادة الإنتاج حتى نصل للاكتفاء الذاتي.

طلب كبير على الدواجن المستوردة

وأضاف رئيس شعبة الدواجن والأسماك بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة، أن هناك حجم طلب كبيرا على الدواجن المستوردة، بسبب سعرها المنخفض، إذ لا توجد مشكلة لدى المواطنين في شراء الدواجن المجمدة، فالمهم هو الجودة، موضحا أن الدجاج المستورد والمحلي بجودة عالية، متمنياً أن يقوم أصحاب الشركات والمزارع أيضاً بتخفيض الأسعار حتى يمر شهر رمضان بسلام.

وأوضح أن للمنافذ الحكومية دور مهم في التحكم بالأسعار، إذ تقدم السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ومنخفضة عن الأسعار في المحال الأخرى، ما يجعلها تحدث توازنا في الأسواق المحلية، كما أن للمواطن دور في التحكم بالسعر عن طريق الترشيد الجيد للاستهلاك وشراء الاحتياجات فقط وليس المقاطعة الكاملة.

وبيَّن رئيس شعبة الدواجن والأسماك بالغرفة التجارية، أن سعر الدواجن المستوردة يصل لنحو 90 جنيها، بينما يتراوح سعر الدواجن المحلية ما بين 110 إلى 125 جنيها للكيلو، لافتا إلى أنه من المتوقع تحسن الأسعار مع دخول شهر رمضان.

إعفاء مزارع الدواجن من الضرائب العقارية

ونوه «السيد» بأن قرار إعفاء مزارع الدواجن من الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات صائب، وجاء في وقت مناسب، ومن شأن هذا القرار تخفيف الضغط على منتجي الدواجن وبالتالي التأثير على الأسعار.