عضو «شعبة الدقهلية»: انخفاض أسعار الدواجن في رمضان بسبب وفرة المعروض

تشهد الدواجن الفترة الحالية اهتماما من جانب المواطنين من خلال التساؤل المستمر عن أسعار الدواجن للشراء استعدادا لاستقبال شهر رمضان، بينما توقع رضوان عبد المغيث عضو شعبة الدواجن بالدقهلية، تراجع السعر خلال الشهر الكريم بسبب وفرة المعروض.

اهتمام المواطنين بأسعار الدواجن الفترة الحالية

وأجرت «الوطن»، جولة بمنطقة السيدة زينب، لمعرفة أسعار الداوجن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وفق التجار والمربين.

وقال كمال فرغلي، أحد مربي الدواجن، إن الأسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة، رغم بدء العديد من المواطنين، استعداداتهم لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال شراء الغذائية الأساسية، أبرزها اللحوم الحمراء والدواجن، سواء المجمدة أو البلدي.

انخفاض أسعار الدواجن الفترة المقبلة

بينما توقع رضوان عبد المغيث عضو شعبة الدواجن بالدقهلية، انخفاض أسعار الدواجن، حيث قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن السوق سيستمر في قوتة وستكون نسبة التسكين بالنسبة للدواجن طبيعية، ومسافات التسكين في الفراخ الساسو أصبحت بعيدة بينما قلت مسافات الدجاج الأبيض مما يزيد من المعروض.

أضاف «عبدالمغيث» أنه إذا انخفض سعر كيلو الفراخ الأبيض سيصل إلى 55 جنيها بالإضافة إلى أن موائد الرحمن هذا العام ستزيد من الرواج والسحب على المنتج، ما يؤي إلى انخفاضه.

واضاف عبد المغيث ان منذ عده ايام قام تجار الاعلاف باطلاق مبادرة لهبوط سعر العلف وبالفعل هبط السعر من 22 الي 19 الف وكان يتجة السعر الي 17 و 18 الف متوقعا انخفاض الاسعار عند الافراج عن الدواجن.