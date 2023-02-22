الغرف التجارية: نتوقع انخفاض أسعار الدواجن البلدي والمجمدة في الأسواق

تعاقد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على الاستيراد من الخارج، في ظل توجه الدولة نحو توفير كميات كبيرة من المنتج لسد احتياجات السوق المحلية، خاصة مع قرب دخول شهر رمضان، والذي تلقى إقبالاً من المستهلكين، نظرا إلى انخفاض أسعار الفراخ المجمدة المستوردة.

أسعار الفراخ المجمدة في السوق: 60 جنيها للكيلو

وفي جولة لـ«الوطن» بين محلات الدواجن بسوق السادس من أكتوبر، سجلت أسعار الفراخ المجمدة 60 جنيها لـ«المحلي» و65 جنيها لـ«المستورد»، ومن بينها الفراخ البرازيلي، لتتميز بانخفاض سعرها مقارنة بـ«البلدي» بحوالي 20 لـ 25 جنيها للكيلو.

وقال عبد الهادي محمد، أحد أصحاب محلات الدواجن بسوق أكتوبر، إنَّ هناك إقبال على شراء الدواجن البلدي «الحية» والتي يتراوح سعرها بين 80 لـ 85 جنيها للكيلو، بجانب مبيعات «المستوردة» حيث تنخفض أسعار الفراخ المجمدة.

وأضاف البائع في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ أسعار الفراخ المجمدة سواء المحلي أو المستورد منخفضة عن «البلدي» بسبب تراجع تكاليف الإنتاج على المربين أصحاب المزارع الكبيرة.

رئيس شعبة الدواجن: أسعار الفراخ المجمدة أقل 10% وصحية 100%

كما أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أنّه لا فرق بين الدواجن الحية والمجمدة، بل إن الأخيرة أكثر أمانا وسليمة وصحية 100% سواء المحلية أو المستوردة، وأسعار الفراخ المجمدة أقل 10% عن المجازر.

وتابع «السيد» في تصريحاته للوطن، أنَّ أسعار الفراخ المجمدة الأقل ومبيعاتها بالسوق المحلية لن تؤثر على الصناعة في مصر بفضل ارتفاع الاستهلاك خاصة مع قرب دخول شهر رمضان، نافيا أية أزمة دواجن بل جرى عودة الكثير من المنتجين والمربين وتسكين عدد هائل من الكتاكيت والتي تستغرق لتفريخها 60 يوم.

وتوقع انخفاض أسعار الفراخ المجمدة والبلدي بعد استيراد أمهات حية بالفعل دخلت إلى السوق المحلية، وخلال 6 أشهر ستظهر النتائج وتتحقق الوفرة: قائلا: «سعر كيلو الدواجن في متناول الجميع والأسعار ستتراجع إلى مستويات العام الماضي، بدون إضرار بالمنتج ما يحقق له هامش ربح مناسب وعادل».