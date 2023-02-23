«منتجي الدواجن»: استمرار الإفراجات يحفز المُربين ولابد من التدخل للسيطرة على أسعار الخامات

أكد الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن انخفاض الأسعار مرتبط بعودة جميع المربين وتشغيل المزارع بكامل طاقتها مرة أخرى، لافتاً إلى خروج ما يقارب 50% من المربين العاملين فى الصناعة نتيجة الأحداث والمتغيرات التى شهدها السوق الفترة الماضية والتى ما زال تأثيرها مستمراً.

وأوضح أن إعدام الكتاكيت وبيع الأمهات نتيجة عدم وجود الخامات الفترة الماضية تسبب فى ارتفاع أسعار الكتكوت بسبب الإقبال الشديد على دورة رمضان، فى ظل تراجع إنتاج الكتاكيت وعدم توافرها، متابعاً أن انخفاض أسعار الكتكوت مرتبط باستمرار دورة الإنتاج وتوافر الأمهات بشكل كبير، وهو الأمر الذى يتطلب ما يقارب 4 أشهر شرط الاستمرارية وتوافر الخامات بشكل مستدام.

«الزيني»: 50% من المربين خرجوا من الصناعة.. وعدم توافر الأمهات السبب في ارتفاع الأسعار

وطالب «الزينى» بضرورة تدخل الحكومة لوقف ارتفاع أسعار الخامات لتقوم هى باستيرادها وتوزيعها بالكميات المناسبة لكل مصنع، لافتاً إلى تلاعب تجار الخامات والتربح بشكل مبالغ فيه نتيجة عدم وجود رقابة، موضحاً أنه بالرغم من الإفراجات المستمرة للخامات فإنها غير كافية والاستمرار فى الإفراجات والسيطرة على أسعار الخامات سيشجعان على تشجيع المربين للعودة مرة أخرى.

وأشار إلى أن قرار الوزراء بتحديد سعر ضمان للذرة وفول الصويا قرار إيجابى لكن ستظهر نتائجه على المدى البعيد، ولكن سيعمل على توفير جزء من الخامات، مطالباً بضرورة أن يكون هناك مخزون استراتيجى من الخامات من 3 إلى 4 أشهر، مثلما كان يحدث حتى لا تتعرض الصناعة لأى أزمات مستقبلية.