فرص عمل للشباب في شركة أمن بالجيزة براتب 3500 جنيه

أعلنت محافظة الجيزة، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة عن توافر فرص عمل بشركة للأمن والحراسة.

تفاصيل وظيفة أمن إداري بأكتوبر

وكشفت محافظة الجيزة، عبر المنشور، الشروط والمواصفات الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظائف شركة الأمن لوظيفة أمن إداري بأكتوبر، والتي جاءت كالتالي:

مدة العمل: 12 ساعة

- الراتب: 3500 جنيه

- يوجد سكن ومواصلات من الهرم

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة أمن بحدائق الأهرام

وحددت محافظة الجيزة، عبر المنشور، الشروط والمواصفات الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظائف شركة للأمن لوظيفة أمن إداري بمستشفى بأول فيصل وأمن بحدائق الأهرام كالتالي..

مدة العمل : 8 ساعات

- الراتب: 2700 جنيه

- المؤهل: بداية من إعدادي

السن: من 20 إلى 47 سنة

الحضور شخصيا لتقديم طلبات التوظيف بجهاز رعاية وتشغيل الشباب

وحددت محافظة الجيزة مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة أن الراغب في العمل عليه التوجه لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد وحتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، لافتا إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبرأرقام التليفونات التالية: «35711198 - 35730825».

معارض لتسويق منتجات الشباب بالجيزة

ونظمت محافظة الجيزة بالتنسيق مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب معرض لدعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها بنادي حدائق الأهرام بمشاركة 40 عارضًا من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية، والذي يأتي ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.