ننشر أسماء 24 مصابا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

حصلت «الوطن» على أسماء 24 مصابًا بينهم 10 أطفال ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، إذ جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، لحين تحسن حالتهم والسماح لهم بالخروج.

ووقع الحادث بسبب السرعة الزائدة للسيارة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما تسبب في تعطيل حركة المرور على طريق أسيوط الغربي بصورة جزئية حتى وصلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، وأزالت آثاره.

أسماء 14 مصابًا بالغين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا في الحادث بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وجميعهم من محافظة المنيا وهم:

رئيسة حمدي علي محجوب، 45 سنة. شيماء سعيد قرني عبد العظيم، 23 سنة. فتحية قرني عبد العظيم عثمان، 56 سنة. نعمة جابر أحمد فرغلي، 70 سنة. سعيد قرني عبد العظيم عثمان، 53 سنة. محمد عبد المنعم أحمد، 53 سنة. عائشة علي محجوب، 40 سنة. أيمن سيد أبو غنيم، 20 سنة. هاجر سيد أبو غنيم، 18 سنة. عبد العظيم سعيد جودة، 24 سنة. رضا محمد عبد العظيم، 50 سنة. سيد حسن محمود، 40 سنة. أحمد حمدي علي محجوب، 39 سنة. رشا فاروق محمد جابر، 34 سنة.

أسماء الأطفال المصابين بالحادث

كما أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي عن إصابة 10 أطفال وهم:

محمد سعيد قرني عبد العظيم، 16 سنة. محمد عصام نور الدين عبد العظيم، 4 سنوات. أنس عصام نور الدين عبد العظيم، سنيتين. عبد الرحمن سعيد قرني عبد العظيم، 12 سنة. حازم سعيد قرني عبد العظيم، 6 سنوات. عماد محمد عرفة محمد، 6 سنوات. أحمد محمد عرفة محمد، سنتين. روضة رضا محمد علي، 5 سنوات. هيثم أحمد حمدي، 8 سنوات. سما أحمد حمدي، سنتين.

انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، مما أسفر عن إصابة 24 شخصًا بينهم 10 أطفال، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.