إصابة 23 شخصا في انقلاب ميكروباص على «الصحراوي الغربي» بالفيوم

أصيب 23 شخصًا بينهم أطفال، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، صباح اليوم الجمعة، على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وتوقفت حركة المرور على طريق أسيوط الغربي، بصورة جزئية، وهرع المارة لمساعدة المصابين، وتقديم يد العون لهم، واستخراج الأطفال من داخل السيارة لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة.

بلاغ حادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالي، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، محملة بعدد كبير من الأشخاص والأطفال، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وإصابتهم بإصابات متنوعة.

إصابة 23 شخصا بالحادث

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي، وتبينّ إصابة 23 شخصًا بينهم أطفال، بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، حيث تراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الطوارئ والاستقبال، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل مصاب بحسب إصابته.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، كما تم تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.