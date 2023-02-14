إصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالفيوم

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم وقع بين 3 سيارات على طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي، بسبب السرعة الزائدة، وكثافة الشبورة على الطريق، حيث اختلت عجلات القيادة في يد السائقين الثلاثة، وفقدوا السيطرة على السيارات.

وتوقفت حركة المرور على طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي، بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، لحين وصول سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

تصادم 3 سيارات

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم 3 سيارات على طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي، بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 5 أشخاص في الحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، على طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي، وتبينّ وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، بينهم سيارتا نقل، وأخرى ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الخمسة إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص حالتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمين لحالة كل مصاب.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارات المتصادمة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، كما جرى تسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.