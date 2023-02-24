حسن خاتمة مسن داخل مسجد الحسين.. صلى الجمعة ومات

بعد أن انتهى المصلون داخل مسجد الحسين، رضي الله عنه، بالقاهرة من أداء صلاة الجمعة، فوجئوا بسقوط رجل مسن أرضًا، لا يتحرك، ولا يتحدث، اكتشفوا أنه فقد النطق، وحينما اقتربوا منه للاطمئنان عليه اكتشفوا أنه فارق الحياة وتبين أنه رجل مسن في العقد الثامن من عمره.

كواليس الواقعة

أما عن كواليس تلك الواقعة التي شهدها مسجد الحسين بالقاهرة، فقد فوجئ المصلون بعد أن انتهوا من أداء صلاة الجمعة داخل المسجد بسقوط المسن على الأرض وحينما اقتربوا منه فوجئوا أنه قد فارق الحياة.

وتم إبلاغ أسرة المتوفى الذين حضروا إلى المسجد، كما تم إبلاغ رجال الشرطة بالواقعة، كما يجري إنهاء كل الإستعدادات تمهيدًا لدفنه.

المسن كان معروفًا بالتقوى وحفاظه على أداء الصلوات كلها في المسجد

وأوضح أحد شهود العيان أن المسن كان معروفًا بالتقوى وحفاظه على أداء الصلوات كلها في المسجد كما أنه عُرف عنه العمل الصالح، وبعد نبأ وفاته أصاب الحزن الأهالي، مشيرًا إلى أن وفاته تدل على حسن الخاتمة، حيث إنه توفي فى أول جمعة من شهر شعبان للعام الهجري 1444.