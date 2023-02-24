الرئيس السيسي: إنهاء شبكة الطرق والمحاور الجديدة في الجيزة قبل نهاية العام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اطلاعه على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بالجيزة، إن هذه المشروعات ستنتهي بحد أقصى في نهاية العام الجاري.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجولة، التي عرضتها قناة «إكسترا نيوز»: «كل اللي بنتكلم عليه ده هيخلص بالكتير على آخر السنة».

وقال أحد المهندسين المشرفين على أحد مشروعات الطرق بالجيزة، إنه جرت الاستعانة بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية وعدد من المكاتب المصرية المتخصصة لإعادة استخدام المواد المحجرية من قطاعات الحفر باستخدام الوحدات الحديثة ما يقلل من التكلفة المالية، فقاطعه الرئيس السيسي قائلا: «ويقلل التلوث».

‎واطلع الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، خلال جولة تفقدية، على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، في إطار خطة تطوير الطرق الشاملة بالقاهرة الكبرى، التي تهدف لمواجهة أزمة التكدس السكاني والاختناق المروري، في ضوء ما كانت الدراسات المرورية العالمية المتخصصة قد أظهرته من توجه متوسط سرعة السيارات والمركبات على الطرق للانخفاض الشديد، بما يترتب على ذلك من أعباء جسيمة على المواطنين، وإعاقة لنمو النشاط الاقتصادي بجميع صوره، ما يُترجم إلى خسائر اقتصادية هائلة، تعمل الدولة على الحد منها وتحويلها إلى دفعة قوية وأساس متماسك للتنمية الشاملة، التي ترفع مستوى معيشة المواطنين وجودة الحياة في مصر.