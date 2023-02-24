الكشف عن البوسترات الرسمية لمسلسلات ياسمين عبد العزيز والعوضي ومحمد رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الرمضاني الذي يشهد منافسة حامية بين عدد كبير من المسلسلات المقرر عرضها عبر قنوات «المتحدة» لكبار النجوم والنجمات.

وكشف عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البوسترات الدعائية لمسلسلات «رسالة الإمام» و«ضرب نار» و«جعفر العمدة» و«حضرة العمدة» عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك».

مسلسل ضرب نار

تصدر الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، الملصق الدعائي لمسلسل ضرب نار، الذي يأتي بعد النجاح الكبير لمسلسل «اللي ملوش كبير»، الذي عُرض في الموسم الرمضاني قبل الماضي، ومن المقرر عرض المسلسل الجديد على قنوات «on».

المسلسل يشارك في بطولته بجانب ياسمين عبد العزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي، كل من: سهير المرشدي، ماجد المصري، هدى الأتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبد العزيز، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكرى.

حضرة العمدة

تصدرت الفنانة روبي وعدد من أبطال مسلسل «حضرة العمدة»، البوستر الدعائي للمسلسل المقرر عرضه على قناة «CBC»، والمسلسل يضم عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم: روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، وصلاح عبد الله، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، ووفاء عامر، وأحمد رزق، وإدوارد، ومحمود حافظ، وشادي مقار، وإيهاب فهمي، ودينا، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وأحمد أبو زيد، ولطفي لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وإياد عيد، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس، ومنتج فني أيمن عبدالحفيظ، ومن إخراج عادل أديب.

مسلسل جعفر العمدة

وتصدر الفنان محمد رمضان، بالزي الصعيدي، بوستر مسلسل جعفر عمدة، المقرر عرضه على قناة dmc، ويشارك في بطولته كل من زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.

رسالة الإمام

وتصدر الفنان خالد النبوي الملصق الدعائي لمسلسل «رسالة الإمام» الذي يجسد فيه السيرة الذاتية لشخصية الإمام الشافعي، ومن المقرر عرضه عبر قناة الحياة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم نضال الشافعي، أروى جودة، وليد فواز، جيهان خليل وكوكبة من النجوم.