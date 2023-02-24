طرح برومو برنامج «مصر دولة التلاوة».. يعرض في شهر رمضان

تقرر عرض برنامج «مصر دولة التلاوة»، خلال شهر رمضان المقبل، وجرى الكشف عن البرومو الخاص بالبرنامج، إذ تضمن أصوات أعلام القراء المصريين، ومنهم الشيخ محمد رفعت، والشيخ عبد الباسط عبدالصمد.

ويناقش البرنامج المقرر عرضه في شهر رمضان 2023، سير أعلام القراء في مصر باعتبارها دولة التلاوة، من خلال استضافة العديد من القراء والمشايخ وعلماء الأزهر الشريف ورجال الدين بشكل عام، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل.

ويقول الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، خلال البرومو: «أصوات تأخذ بقلبك وبعقلك وروحك إلى الملأ الأعلى، أصوات لها حلاوة وعليها طلاوة تذكرك بمزامير داوود، كأننا نسمع ونرى قرآنا يمشي على الأرض».