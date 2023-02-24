مغامرات جديدة للكبير ومربوحة بالجزء السابع من الكبير أوي في رمضان 2023

بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، يستعد الفنان أحمد مكي لمواصلة النجاح، بطرح الجزء السابع، ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2023، وسيشهد مغامرات جديدة للثنائي الكبير ومربوحة.

ويكون الجمهور على موعد لمشاهدة مغامرات جديدة كوميدية في الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي عند الجمهور.

مغامرات الكبير ومربوحة على شاشة قناة on

وسيتضمن الجزء السابع أحداث جديدة على صعيد الثلاث شخصيات التي يقدمها الفنان أحمد مكي وهم الكبير أوي وجوني وحزلقوم، وذلك حصريا عبر شاشة قناة on في رمضان.

ويشارك في مسلسل الكبير أوي عدد كبير من الفنانين منهم أحمد مكي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، ورحمة أحمد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة سينرجي.