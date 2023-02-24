أسعار الفراخ البرازيلي في السوق المصري ومواصفاتها وأماكن طرحها

منذ إعلان شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة عن طرح وزارة التموين فراخ مستوردة برازيلية خلال الفترة المقبلة في المنافذ الخاصة بها لتوفير الدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين، ازدادت تساؤلات الكثير منهم حول أسعار الفراخ البرازيلي تلمقرر طرحها قريبا، بالإضافة إلى مواصفاتها وأماكن طرحها ووجودها.

أسعار الفراخ البرازيلي المقرر طرحها في منافذ وزارة التموين قريبا

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجاربة بالقاهرة، في تصريح سابق لـ«الوطن» إن وزارة التموين تحرص خلال الفترة الحالية على توفير كميات مناسبة للمواطنين من الفراخ البرازيلية، التي تكفي احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، وتكون أسعار الفراخ البرازيلي مخفضة عن الفراخ الطازجة بنحو 30 جنيها للكيلو الواحد، وتتوفر خلال الفترة المقبلة في منافذ وزارة التموين المختلفة والمتنوعة، خصوصا في الفترة ما قبل شهر رمضان الكريم، لمساعدة الراغبين في شراء مستلزمات المنزل من الطعام خلال الشهر الكريم.

مواصفات الفراخ البرازيلي المقرر توفيرها في منافذ وزارة التموين قريبا

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة عبد العزيز السيد، أن أسعار الفراخ البرازيلية المستوردة، التي تحرص وزارة التموين على توفيرها خلال الفترة المقبلة، وقبل شهر رمضان الكريم، سيكون سعرها أقل من المحلية، لافتا إلى أن مواصفات الفراخ البرازيلية تأتي في وزن يتراوح بين كيلو و300 أو 500 جرام تقريبا.

أسعار الفراخ المجمدة

وطرحت وزارة التموين في منافذها المختلفة الفراخ المجمدة، والتي تصل أسعارها إلى 65 جنيها للكيلو الواحد منها، لتكون أقل بكثير من سعر الفراخ المحلية التي يتم بيعها طازجة في الأسواق التجارية.