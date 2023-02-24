هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب ولاية سيواس التركية

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، منذ قليل، إن هزة أرضية بقوة 4.7 على مقياس ريختر يضرب ولاية سيواس وسط تركيا، بحسبما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب قونية التركية

وضرب زلزال بقوة 4.3 منطقة «أراجلي» بولاية قونية وسط تركيا وكانت علي عمق 7 كم تحت سطح الأرض، وعمليات البحث مستمرة ميدانيا للتأكيد من عدم وجود أضرار.

ضحايا زلزال تركيا وسوريا

وعن آخر تطورات زلزال تركيا وسوريا الذي ضرب البلدين في 6 فبراير الجاري، وأعقبه هزات ارتدادية فقد وصل عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 50 ألفا وعدد الإصابات إلى 123 ألفا.