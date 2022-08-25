سيارة تنهي حياة «محمد» في لحظة على الطريق الدائري.. كان بيجري ورا حرامي

داخل حارة ضيقة بمنطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، نصب الأهالي سرادق عزاء، وارتدت النساء ملابسهن السوداء حزنا على ابن البلد الذي راح ضحية حادث أليم أثناء ملاحقته لصا سرق هاتفه المحمول أثناء ذهابه لعمله، فالدموع لا تتوقف والأهالي والجيران تجمعوا للتخفيف عن أسرة موجوعة لفقدان ابنها محمد أبو يوسف، البالغ من العمر 37 عامًا.

«محمد» ترك 3 أطفال

لم تتوقف دموع زوجته المكلومة، بعدما تركها زوجها وأطفالها الـ3، وبصعوبة استرجعت مشهد اللحظات الأخيرة في حياته قبل مصرعه أعلى الطريق الدائري بالقرب من نفق العبور بعدما صدمته سيارة ميكروباص خلال قيامه بمطاردة لصا قام بسرقة هاتفه المحمول أثناء حديثه فيه: «كان رايح شغله وسايب عياله اللي عمر أكبرهم لم يتعد الـ15 سنة، ولكن جالي خبر وفاته، وبين الحين والآخر بيسألوا عن والدهم، فبحاول اتهرب من الإجابة».

حزن على وجوه أطفال الضحية

وفي ركن من زاوية المنزل جلس الأطفال الثلاثة أبناء الضحية وملامح الحزن واضحة على وجوههم حزنًا على والدهم، الذي ودعهم قبل دقائق من وفاته زلم يعلموا أنه اللقاء الأخير بينهم وفقا لحديث زوجته لـ«الوطن»: «حزينة جدًا على مصرع زوجى بالطريقة دي، ومتوقعناش إنه تحصل معاه حاجة، هو بينزل يوميًا يروح شغله في إحدى الشركات، من الساعة 4 عصرًا وحتى الساعة 11 مساءً، بيشتغل ويتعب عشان أطفاله الثلاثة، وكان حنين جدًا عليهم وبيحبهم».

دموع زوجة «محمد» لا تتوقف

تحاول الزوجة المكلومة استيعاب ما حدث لزوجها الذي تركها قبل دقائق من وفاته ولم تعلم أنه الوداع الأخير: «بلغونا أن الحادثة حصلت على الدائري عند نفق العبور وهو رايح شغله، واتقبض على المتهم واتحبس، وأنا بطالب بالقصاص».

جنازة مهيبة لضحية السيارة الميكروباص ولص الهواتف، حيث ودع سكان منطقة الخصوص، الشاب إلى مثواه الأخير وتم دفنه في مقابر العائلة.

القبض على لص الهواتف بعد حادث وفاة «محمد»

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو يوضح اللحظات الأولى لحادث الطريق الدائري ومصرع الضحية، حيث تجمع الأهالي، وأمسكوا باللص وسلموه لرجال الشرطة.

وعقب الواقعة، انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم اقتياد اللص إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحادث كما أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة، كما صرحت بدفن الضحية.