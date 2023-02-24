حرامي يسرق محلا ويشتري بفلوسه عجلا لتوزيع لحومه مجانا بالدقهلية: باغسل ذنوبي

تعرض محل سوبر ماركت في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية لسرقة مبلغ يزيد عن 112 ألف جنيه ورصدت كاميرات المراقبة عملية السرقة كاملة، وعندما تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم قبل مرور 48 ساعة فجر مفاجأة؛ وقال إنه اشتري بالمبلغ الذي سرقه عجل وذبحه ووزعه على أهالي قريته إضافة إلى أرز وبطاطس ولم يتبقى معه سوي مبلغ 1200 جنيها، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام.

تبلغ لمأمور قسم شرطة المنزلة من حافظ محمد فرحات، 34 سنة صاحب محل سوبر ماركت بدائرة القسم، باكتشاف سرقة مبلغ بلغ ما أمكن حصره 112 ألف جنيه، وأن كاميرات المراقبة بالمحل رصدت السارق أثناء ارتكاب الواقعة.

لص يسرق محل ويشتري عجل ويوزع لحومه مجانا

وبالفحص تمكنت مباحث قسم المنزلة من ضبط المتهم ويدعى «محمد ك. ش.»، 41 سنة، مسجل سرقات، وبالقبض عليه اعترف بارتكاب الواقعة، في محضر الشرطة، وأكد أنه اشتري بالمبلغ عجلا وأرز ووزعهم على أهالي قريته مجانا، مؤكدا أنني «كنت عاوز أغسل ذنوبي».

صاحب السوبر ماركت: اللص دخل من شباك ملاصق لمحل دواجن

وقال حافظ محمد فرحات، صاحب السوبر ماكت، إن المتهم دخل محل مجاور لسرقة دجاج وبالفعل ذبح 10 دجاجات لسرقتهم، وبعد أن انتهي لاحظ وجود شباك زجاج صغير يفصل المحلين ففكر في دخول المحل عندي وبالفعل تمكن من الدخول من الشباك، وبدأ يبعثر في المكان وتصادف وجود المبلغ في المحل، فأخذه وترك المكان ولم يأخذ الدجاجات التي ذبحها.

وأضاف حافظ فرحات في تصريحات لـ«الوطن» أن مباحث المنزلة ضبطت المتهم بعد مرور 48 ساعة من الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة، وانه اشتري بالمبلغ المسروق عجلا وذبحه ووزعه على أهالي قريته مجانا ومع اللحوم أرز وبطاطس.

حافظ: المتهم يعتقد أنه عمل ثواب كبير

وأشار صاحب السوبر ماركت أنه واجه المتهم في النيابة فوجدت اعتقاده بأنه عمل ثواب كبير بما فعله بتوزيع اللحوم على الغلابة وقال لي: «أنا باغسل ذنوبي، وفعلت عمل خير، ولما أخرج من السجن هارد لك فلوسك».

وناشد صاحب المحل كل من أخذ من اللحوم مجانا أن يرد قيمة ما أخذه لان هذا المبلغ يتاجر به ويؤثر على عمله وتجارته.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1099 جنح قسم شرطة المنزلة لسنة 2023، وبالعرض على النيابة العامة أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.