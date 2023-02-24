استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر.. وهبوطها عالميا لأدنى مستوى منذ عام

استقرت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، وسجّل سعر جرام الذهب أدنى مستوياته منذ مطلع العام الجاري.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجرى بيع سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً بسعر 1,926 جنيها، وهو سعر البيع منذ يوم أمس بعد خسارة الجرام خلال الأيام الماضية، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 1,685 جنيها، وسجل الذهب عيار 18 سعر 1,444 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وبيع الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) بسعر 13,480 جنيها، والأوقية بالعملة المحلية بسعر 59,890 جنيها، وبيع كيلو الذهب بسعر 1,925,714 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

عالمياً، انخفض الذهب إلى ما دون 1815 دولارًا للأوقية اليوم الجمعة، ومن المقرر أن يسجل انخفاضًا بنسبة 1.5% على مدار الأسبوع إلى أدنى مستوى له منذ عام حتى الآن، حيث أضافت البيانات الاقتصادية الأكثر سخونة من المتوقع إلى المخاوف من التضييق النقدي القوي.

التقارير الاقتصادية الأمريكية

وتسارعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، مقياس التضخم الاحتياطي الفيدرالي، فوق التوقعات وأكدت خوف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من المخاطر الصعودية للتضخم، كما تم الكشف عنها، كما ارتفع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 1.8% عن الشهر السابق، كما أضاف هامشًا للبنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى أكثر تقييدًا.

قدمت الإصدارات السابقة أيضًا دليلًا إضافيًا على أن سوق العمل الأمريكي لا يزال ضيقًا بشدة، مع انخفاض مطالبات البطالة الأولية بشكل غير متوقع في منتصف فبراير.