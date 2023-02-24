محمد رمضان يكشف عن أول صورة من فيلم «هارلي»: «أسطورة الأسفلت»

كشف الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن أول صورة من فيلمه الجديد «هارلي»، الذي انطلق تصويره اليوم.

ونشر محمد رمضان صورة يظهر فيها بشعر طويل مربوط، معلقا: «بسم الله بدأنا اليوم تصوير فيلم هارلي (أسطورة الأسفلت) تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، إخراج محمد سمير، إنتاج سامر المُحضر، انتظروه بأمر الله في عيد الفطر المبارك بجميع دور العرض، ثقة في الله نجاح قياسي جديد».

فيلم «هارلي»

فيلم «هارلي» تدور أحداثه في إطار من الأكشن والرومانسية، بطولة محمد رمضان ومي عمر، من إخراج محمد سمير.

ويواصل الفنان محمد رمضان، تصوير مسلسله الجديد «العمدة»، الذي ينافس به خلال رمضان 2023.