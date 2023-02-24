محمد رمضان يبدأ تصوير مشاهد فيلم «هارلي» في مستشفى العجوزة

بدأ الفنان محمد رمضان، تصوير أولى مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد، والذي يحمل اسم «هارلي»، وذلك في الساعات القليلة الماضية داخل مستشفى العجوزة، بصحبة الفنان محمود حميدة، والفنانة مي عمر، والمتوقع طرحه في دور العرض السينمائية في عيد الفطر المبارك.

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن مع بداية شهر فبراير الجاري، عن قيامه ببطولة عمل سينمائي جديد، عبر حسابه على منصات السوشيال ميديا، معربًا عن سعادته بالتعاقد مع المنتج سامر المحضر على بطولة فيلم هارلي.

بطولة محمود حميدة ومي عمر

وقال محمد رمضان، عقب توقيع العقد إن الفيلم من المقرر عرضه في عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنه بداية لانطلاق عدة مشروعات أخرى مع المنتج سامر المحضر، والشركة المنفذة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ.

أكشن ورومانسية

فيلم هارلي من تأليف أحمد عبدالقادر، ومن إخراج محمد سمير، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والرومانسية، وظهرت مي عمر بصحبة محمد رمضان خلال كواليس التصوير داخل مستشفى العجوزة، وتكشف عن تعرضها لإصابة.

من ناحية أخرى ينافس محمد رمضان، في موسم مسلسلات رمضان 2023، بعمل درامي اجتماعي شعبي يحمل اسم العمدة، ويشاركه البطولة هالة صدقي، زينة، منة فضالي، مي كساب، إيمان العاصي، إخراج محمد سامي، الذي شارك في كتابة المسلسل مع مهاب طارق.