إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة باختناق نتيجة إشعال النيران للتدفئة في الشرقية

أكد مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية مغادرة أسرة كاملة المستشفى، بعد تماثلهم للشفاء من حالات اختناق تعرضوا لها إثر نفاذ الأكسجين واستنشاقهم ثاني أكسيد الكربون بسبب التدفئة.

5 مصابين من أسرة واحدة

وأشار المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن مستشفى الزقازيق العام استقبل أسرة مكونة من 5 أفراد مصابين بحالات اختناق بسبب وسيلة تدفئة، مضيفًا أنه تم تقديم العلاج اللازم لهم، وخرجوا من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

بلاغ لمدير أمن الشرقية

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بتلقي المركز بلاغًا بإصابة رجل وزوجته وأطفالهم الثلاثة، مقيمين بعزبة الرياض التابعة لقرية أم الزين بمركز الزقازيق بحالة اختناق، بسبب قيامهم بإشعال كمية من الأخشاب للتدفئة، وأغلقوا الأبواب والنوافذ ما أدى لنقص الأكسجين، واستنشاقهم ثاني أكسيد الكربون.

وتم تحرير المحضر اللازم ونقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي العلاج. وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.