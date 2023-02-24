ختام احتفالات مولد الشيخ العشي بالأقصر.. مرماح وتحطيب وحلقات ذكر

اختتم أهالي قرية العشي بالأقصر، احتفالات مولد الشيخ محمد العشي، والتي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، بمشاركة الآلاف من أهالي الأقصر والمدن المجاورة، حيث تضمنت الاحتفالات العديد من المظاهر التراثية والفلكلورية مثل المرماح والتحطيب وحلقات الذكر والمديح.

احتفالات مولد الشيخ محمد العشي

وأوضح مصطفى حرز الله، أحد أهالي العشي، أن أهالي قرية العشي اعتادوا على إحياء احتفالات مولد الشيخ محمد العشي، لمدة 5 أيام، حيث تشهد تلك الأيام إقامة احتفالات المرماح والتحطيب وحلقات الذكر والمديح، والدورة، لكن أهم ما يميز قرية العشي في تلك الأيام هى موائد إطعام الضيوف، حيث تتبارى العائلات في إطعام أكبر عدد من ضيوف المولد.

وأضاف حرزالله، أنه برغم الغلاء وارتفاع أسعار اللحوم، إلا أن الأهالي لم تنقطع عن إكرام الضيوف بمختلف الأطعمة والمشروبات، فإذا تواجدت في القرية أثناء تلك الاحتفالات تشعر أن القرية كلها من الأغنياء الميسورين، من كثرة موائد الطعام، مؤكدًا أن معظم الأهالي تستعد لهذا المولد قبلها بفترة كافية.

الخيالة والفراسة في احتفالات مولد الشيخ محمد العشي

ويشير خالد ابوالوفا، أحد أبناء العشي، أن الاحتفالات تتضمن المرماح الذي يتسابق فيه الخيالة والفرسان عبر إظهار مهاراتهم في التحكم في الخيل، والتحطيب وإقامة حلقات الذكر والمديح وليالي القرآن الكريم والأمسيات الدينية.

وتابع أبوالوفا، أن القرية تشهد صباح الليلة الختامية، إقامة طقس الدورة الذي يتجمع فيه شباب القرية ويطوفون شوارع القرية حاملين العصي مرددين الأناشيد والمدائح النبوية.