ياسمين عبد العزيز تروج لمسلسلها الجديد في رمضان: «هيبقى ضرب نار»

روجت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لمسلسلها الجديد «ضرب نار»، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2023.

ونشرت ياسمين عبد العزيز البوستر الدعائي للمسلسل، الذي يجمعها بزوجها أحمد العوضي، وظهر الثنائي بملابس شعبية، إذ ظهرت ياسمين بـ «الملاية اللف»، بينما ارتدى «العوضي» جاكيت وكوفية، وعلقت ياسمين على البوستر: «ضرب نار، وإن شاء الله، هيبقى ضرب نار».

ياسمين والعوضي

وتجسد ياسمين عبد العزيز، خلال مسلسل «ضرب نار»، دور فتاة شعبية من شبرا تدعى «مهرة»، أما «العوضي» فيجسد دور رجل صعيدي من سوهاج، وتنشأ بينهما قصة حب خلال الاحداث.

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وبدرية طلبة وإيمان السيد ومها نصار وسهير المرشدي وضياء عبد الخالق وتامر نبيل، وأحمد عبد الله محمود.