«تعليم الفيوم»: مد فترة استقبال تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023

أصدرت مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، قرارًا هامًا بشأن تظلمات الشهادة الإعدادية 2023، حرصًا على مصلحة طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي.

وقررت وكيل وزارة التربية والتعليم، مد فترة استقبال تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الترم الأول، للعام الدراسي الجاري 2023، على أن تستمر لمدة أسبوع كامل بدءًا من غدًا السبت حتى الخميس الموافق 2 مارس المُقبل.

مد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان لها، أنّه يتم تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، في المقرات التي أعلنت عنها المديرية سابقًا بكل إدارة تعليمية، فيما أعلنت وكيل الوزارة عن أمنياتها بالنجاح والتوفيق لجميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم.

أماكن تظلمات الشهادة الإعدادية

وكشفت المديرية أنّه يتم تقديم طلبات التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في كل إدارة تعليمية كالتالي:

يقدم طلاب مدارس إدارة غرب التعليمية بالتظلمات في مدرسة الصداقة الفرنسية.

يقدم طلاب مدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية، التظلمات في مدرسة صلاح سالم الثانوية.

يقدم طلاب مدارس إدارة سنورس التعليمية التظلمات في مدرسة الشهيد أحمد عبد العاطي.

يقدم طلاب مدارس إدارة طامية التظلمات في مدرسة المجمع التعليمي بأرض المحلج.

يقدم طلاب مدارس إدارة يوسف الصديق التظلمات في المركز الاستكشافي في الشواشنة.

يقدم طلاب مدارس إدارة أبشواي التعليمية التظلمات في مدرسة عبور أبشواي.

يقدم طلاب مدارس إدارة إطسا التعليمية التظلمات في مدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية

وأضافت المديرية أنّ رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية يبلغ 35 جنيهًا لكل مادة يرغب الطالب في تقديم طلب تظلم عليها.